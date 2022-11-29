«Укрэнерго»: ракетными ударами ВС РФ повреждены все крупные ТЭС и ГЭС Украины
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что высокоточными ракетными ударами ВС РФ повреждены все крупные украинские ТЭС и ГЭС.
Во вторник, 29 ноября 2022 года, генеральный директор национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в официальном пресс-релизе сообщил, что все крупные тепловые электростанция, а также гидроэлектростанции расположенные во всех регионах Украины в значительной степени повреждены после массированного ракетного удара ВС РФ, который был нанесён 10 ноября.
Кудрицкий также заявил о том, что не имеет право разглашать все детали относительно каждого высокоточного удара российской армии по объектам украинской энергосистемы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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