«Укрэнерго»: ракетными ударами ВС РФ повреждены все крупные ТЭС и ГЭС Украины

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что высокоточными ракетными ударами ВС РФ повреждены все крупные украинские ТЭС и ГЭС.

Во вторник, 29 ноября 2022 года, генеральный директор национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в официальном пресс-релизе сообщил, что все крупные тепловые электростанция, а также гидроэлектростанции расположенные во всех регионах Украины в значительной степени повреждены после массированного ракетного удара ВС РФ, который был нанесён 10 ноября.

Кудрицкий также заявил о том, что не имеет право разглашать все детали относительно каждого высокоточного удара российской армии по объектам украинской энергосистемы.