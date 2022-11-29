В Пентагоне сообщили, что США не готовы отправить истребители Украине

В Пентагоне заявили, что поставки Украине истребителей F-16 не входят в ближайшую перспективу.

29 ноября РИА Новости сообщили, что высокопоставленные представители Пентагона на брифинге для журналистов сообщили, что США пока не готовы предоставлять истребители Украине и не рассматривают этот вопрос в ближайшем бедующем так, как сразу встанет вопрос об их обслуживании и обучении, которые потребуются.

Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.