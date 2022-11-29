В Пентагоне сообщили, что США не готовы отправить истребители Украине
2022-11-29 20:35
В Пентагоне заявили, что поставки Украине истребителей F-16 не входят в ближайшую перспективу.
29 ноября РИА Новости сообщили, что высокопоставленные представители Пентагона на брифинге для журналистов сообщили, что США пока не готовы предоставлять истребители Украине и не рассматривают этот вопрос в ближайшем бедующем так, как сразу встанет вопрос об их обслуживании и обучении, которые потребуются.
Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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