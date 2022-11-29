Глава Минобороны Германии: ФРГ и НАТО не станут сторонами конфликта на Украине

APS
2022-11-29 21:06

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ее страна, как и НАТО, не станет стороной украинского конфликта.

Ламбрехт отметила, что немецкое правительство придерживается правила: не поставлять оружие в зоны конфликтов и войн.

Сейчас представители стран НАТО обсуждают возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о намерении добиваться от Запада поставок таких систем.

Опубликовано: Светлана Репина