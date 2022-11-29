Минобороны Польши заявило о «крайне высокой» вероятности участия страны в войне
2022-11-29 21:36
Заместитель главы Минобороны Польши Мартин Очепа заявил, что вероятность участия страны в войне считается «крайне высокой».
По его словам, если война вероятна хотя бы на 30%, к ней уже следует готовиться. Он считает, что этот сценарий нельзя рассматривать только гипотетически.
Не менее высоким Очепа считает риск войны Китая с США.
Он отметил, что нынешние события следует расценивать как вторую холодную войну с высоким риском эскалации.
Опубликовано: Светлана Репина
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