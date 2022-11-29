Пентагон не собирается поставлять Украине ЗРК Patriot

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не планируют поставки ЗРК Patriot на Украину.

При этом он отметил, что консультации по поводу видов вооружений, необходимых украинским военным, продолжаются.

Райдер отметил, что такие консультации ведутся с партнерами и союзниками.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег заявил, что в Альянсе рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot.