В двух районах Курской области пропало энергоснабжение после обстрела
2022-11-29 23:01
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале рассказал об обстреле региона.
По его словам, было около 11 прилетов, зафиксировано попадание по объекту энергетики.
Старовойт сообщил, что Кореневский и Суджанский районы частично обесточены.
Ранее об обстреле нескольких населенных пунктов сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Опубликовано: Светлана Репина
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