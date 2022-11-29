В двух районах Курской области пропало энергоснабжение после обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале рассказал об обстреле региона.

По его словам, было около 11 прилетов, зафиксировано попадание по объекту энергетики.

Старовойт сообщил, что Кореневский и Суджанский районы частично обесточены.

Ранее об обстреле нескольких населенных пунктов сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.