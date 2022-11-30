Три ложных стереотипных представления об анорексиках
О заболевании мало что достоверно знают люди, далекие от медицины. А вот слухов ходит предостаточно. Специалисты опровергли основные заблуждения.
Миф первый - больные полностью отказываются от еды
Это не так. Люди, страдающие анорексией едят, но в очень малых дозах, и, конечно, организму этого не хватает.
В качестве пищи анорексики употребляют жидкую похлебку, скорее подобную на воду, чем на настоящий суп.
Иногда и сам больной, и его родные не сразу понимают, что ситуация вышла из-под контроля и нужна медицинская помощь.
Миф второй - наследственность
Анорексию часто считают наследственным заболеванием. По мнению психиатров, эта патология - проблема, вырастающая из внутрисемейных отношений.
И начинается болезнь с психологических отклонений, а уж потом возникают медицинские нарушения.
Бывает, к отказу от еды подталкивают сами родители своими неуместными замечаниями. Или же проблема идет из школы, где имеет место нездоровое общение между сверстниками.
Иными словами - "буллинг".
Часто к борьбе с лишним весом приводят излишние бабушкины заботы. Когда внучков буквально закармливают со всех сторон.
Полнота становится поводом для насмешек, потом ребенок начинает эту проблему решать по-своему.
Миф третий - анорексия бывает только у женщин
Это не правда, заболевание встречается и у мужчин, правда, гораздо реже. Обычно это отклонение возникает у юношей в подростковом возрасте.
Опубликовано: Храмова Оксана
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