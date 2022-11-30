Три ложных стереотипных представления об анорексиках

О заболевании мало что достоверно знают люди, далекие от медицины. А вот слухов ходит предостаточно. Специалисты опровергли основные заблуждения.

Миф первый - больные полностью отказываются от еды

Это не так. Люди, страдающие анорексией едят, но в очень малых дозах, и, конечно, организму этого не хватает.

В качестве пищи анорексики употребляют жидкую похлебку, скорее подобную на воду, чем на настоящий суп.

Иногда и сам больной, и его родные не сразу понимают, что ситуация вышла из-под контроля и нужна медицинская помощь.

Миф второй - наследственность

Анорексию часто считают наследственным заболеванием. По мнению психиатров, эта патология - проблема, вырастающая из внутрисемейных отношений.

И начинается болезнь с психологических отклонений, а уж потом возникают медицинские нарушения.

Бывает, к отказу от еды подталкивают сами родители своими неуместными замечаниями. Или же проблема идет из школы, где имеет место нездоровое общение между сверстниками.

Иными словами - "буллинг".

Часто к борьбе с лишним весом приводят излишние бабушкины заботы. Когда внучков буквально закармливают со всех сторон.

Полнота становится поводом для насмешек, потом ребенок начинает эту проблему решать по-своему.

Миф третий - анорексия бывает только у женщин

Это не правда, заболевание встречается и у мужчин, правда, гораздо реже. Обычно это отклонение возникает у юношей в подростковом возрасте.