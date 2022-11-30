Муж умершей накануне Стешенко рассказал о последних днях жизни актрисы

Актриса театра Луны Наталья Стешенко найдена мертвой в своей московской квартире. Ее супруг Владимир Семаго рассказал, как себя чувствовала Наталья в последнее время.

Супруг покойной актрисы Натальи Стешенко, экс-депутат Госудумы Владимир Семаго рассказал, что в последнее время артистка жаловалась на головные боли и низкое давление.

В день гибели 37-летняя звезда сцены проводила время со своим 10-летним сыном. В "Театре Луны", где она трудилась, у нее был выходной.

Вернувшись домой, Наталья потеряла сознание и скоропостижно скончалась.