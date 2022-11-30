Муж умершей накануне Стешенко рассказал о последних днях жизни актрисы
Актриса театра Луны Наталья Стешенко найдена мертвой в своей московской квартире. Ее супруг Владимир Семаго рассказал, как себя чувствовала Наталья в последнее время.
Супруг покойной актрисы Натальи Стешенко, экс-депутат Госудумы Владимир Семаго рассказал, что в последнее время артистка жаловалась на головные боли и низкое давление.
В день гибели 37-летняя звезда сцены проводила время со своим 10-летним сыном. В "Театре Луны", где она трудилась, у нее был выходной.
Вернувшись домой, Наталья потеряла сознание и скоропостижно скончалась.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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