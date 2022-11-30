Японский суд признал запрет однополых браков конституционным

В среду суд заявил, что запрет на однополые браки в Японии является конституционным, нанеся удар по правам ЛГБТК повторным постановлением в единственной стране G7, где однополые браки запрещены.

Ранее, решением окружного суда Токио было признано, что отсутствие какой-либо правовой системы для однополых пар, создающих семьи, является нарушением прав человека. Это стало поводом для дальнейшего лоббирования вопроса в суде вышестоящей инстанции.

Конституция Японии определяет брак как основанный на «взаимном согласии обоих полов», и правящая партия премьер-министра Фумио Кисиды пока не обнародовала никаких планов по пересмотру этого вопроса или предложению закона.

Как ранее сообщалось в США узаконили однополые браки во всех штатах, Сенат одобрил соответствующий проект закона.