Японский суд признал запрет однополых браков конституционным
В среду суд заявил, что запрет на однополые браки в Японии является конституционным, нанеся удар по правам ЛГБТК повторным постановлением в единственной стране G7, где однополые браки запрещены.
Ранее, решением окружного суда Токио было признано, что отсутствие какой-либо правовой системы для однополых пар, создающих семьи, является нарушением прав человека. Это стало поводом для дальнейшего лоббирования вопроса в суде вышестоящей инстанции.
Конституция Японии определяет брак как основанный на «взаимном согласии обоих полов», и правящая партия премьер-министра Фумио Кисиды пока не обнародовала никаких планов по пересмотру этого вопроса или предложению закона.
Как ранее сообщалось в США узаконили однополые браки во всех штатах, Сенат одобрил соответствующий проект закона.
Опубликовано: Тарас Медведев
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