Лолита Милявская тепло поблагодарила Примадонну за то, что та оставила ей Толика

Выступая в концертном зале Октябрьский, Лолита Милявская сказала спасибо Алле Пугачевой за то, что та, уехав, оставила ей своего бас-гитариста.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми не так давно переехала из России в Израиль. В связи с этим Лолита Милявская, чье выступление состоялось не так давно на сцене концертного зала Октябрьский, обратилась к коллеге со сцены.

В своей проникновенной речи Милявская тепло поблагодарила Примадонну за то, что та все же ушла на пенсию, и оставила ей своего бас-гитариста Анатолия Куликова.

Милявская известна своими эксцентричными заявлениями. Не так давно она заявляла, что была влюблена во Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом, но теперь поняла, что артистам-то как раз в политику соваться нечего.