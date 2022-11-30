Лолита Милявская тепло поблагодарила Примадонну за то, что та оставила ей Толика
Выступая в концертном зале Октябрьский, Лолита Милявская сказала спасибо Алле Пугачевой за то, что та, уехав, оставила ей своего бас-гитариста.
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми не так давно переехала из России в Израиль. В связи с этим Лолита Милявская, чье выступление состоялось не так давно на сцене концертного зала Октябрьский, обратилась к коллеге со сцены.
В своей проникновенной речи Милявская тепло поблагодарила Примадонну за то, что та все же ушла на пенсию, и оставила ей своего бас-гитариста Анатолия Куликова.
Милявская известна своими эксцентричными заявлениями. Не так давно она заявляла, что была влюблена во Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом, но теперь поняла, что артистам-то как раз в политику соваться нечего.
Опубликовано: Эльза Ли
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