Самолет вертикального взлета вместо вертолета: российские разработчики начали проектирование летательного аппарата нового типа
Компания Эколибри начала испытания нового летательного аппарата: это самолет с вертикальным взлетом и посадкой, который потенциально сможет заменить вертолеты.
В основе инновационного самолета с вертикальным взлетом будет стоять гибридная силовая установка, а вертикальная посадка и взлет станет возможной, благодаря использованию электродвигателей особого типа.
Предполагается, что инновация в авиационной области сможет стать альтернативой при вертолетных пассажирских перевозках. Пресс-служба разработчика Эколибри сообщает, что сборка летательного средства осуществляется с использованием деталей российского производства.
Дальность полета такого самолета будет доходить до 1200 километров при скорости 270 километров в час. Это позволит существенно экономить по сравнению с вертолетными перевозками.
Опубликовано: Эльза Ли
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