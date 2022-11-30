Самолет вертикального взлета вместо вертолета: российские разработчики начали проектирование летательного аппарата нового типа

Компания Эколибри начала испытания нового летательного аппарата: это самолет с вертикальным взлетом и посадкой, который потенциально сможет заменить вертолеты.

В основе инновационного самолета с вертикальным взлетом будет стоять гибридная силовая установка, а вертикальная посадка и взлет станет возможной, благодаря использованию электродвигателей особого типа.

Предполагается, что инновация в авиационной области сможет стать альтернативой при вертолетных пассажирских перевозках. Пресс-служба разработчика Эколибри сообщает, что сборка летательного средства осуществляется с использованием деталей российского производства.

Дальность полета такого самолета будет доходить до 1200 километров при скорости 270 километров в час. Это позволит существенно экономить по сравнению с вертолетными перевозками.