Украинский военнопленный рассказал, почему солдаты ВСУ отказываются воевать
2022-11-30 12:54
Военнопленный из ВСУ Сергей Ульянов рассказал, что многие украинские солдаты отказываются воевать после прибытия на фронт.
Он рассказал, что 10% военнослужащих из его батальона отказались идти на передовую из-за постоянных обстрелов и тяжелых условий.
Ульянов отметил, что после прибытия на позиции был удивлен отсутствием укрытия, мощными обстрелами, к тому же шли дожди.
Сергей Ульянов попал в плен в районе фронта Сватово-Кременная, где попал под обстрел с сослуживцами.
Опубликовано: Светлана Репина
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