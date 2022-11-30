Украинский военнопленный рассказал, почему солдаты ВСУ отказываются воевать

Военнопленный из ВСУ Сергей Ульянов рассказал, что многие украинские солдаты отказываются воевать после прибытия на фронт.

Он рассказал, что 10% военнослужащих из его батальона отказались идти на передовую из-за постоянных обстрелов и тяжелых условий.

Ульянов отметил, что после прибытия на позиции был удивлен отсутствием укрытия, мощными обстрелами, к тому же шли дожди.

Сергей Ульянов попал в плен в районе фронта Сватово-Кременная, где попал под обстрел с сослуживцами.