Новое лекарство от болезни Альцгеймера, провозглашено важным прорывом в медицине
Первое лекарство, замедляющее разрушение мозга при болезни Альцгеймера, было названо важным прорывом в медицине, хотя оно и малоэффективно.
Прорыв в исследованиях положил конец десятилетиям неудач и показывает, что новая эра лекарств для лечения болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы деменции, уже наступила.
Леканемаб, имеет лишь небольшой эффект, и его влияние на повседневную жизнь людей обсуждается. Оно работает на ранних стадиях болезни поэтому очень важна ранняя диагностика заболевания.
Леканемаб воздействует на липкий гангж, называемый бета-амилоидом, который накапливается в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.
Исследовательская организация Alzheimer's Research UK заявила, что результаты были испытания стали обнадеживающими.
Опубликовано: Тарас Медведев
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