Новое лекарство от болезни Альцгеймера, провозглашено важным прорывом в медицине

Первое лекарство, замедляющее разрушение мозга при болезни Альцгеймера, было названо важным прорывом в медицине, хотя оно и малоэффективно.

Прорыв в исследованиях положил конец десятилетиям неудач и показывает, что новая эра лекарств для лечения болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы деменции, уже наступила.

Леканемаб, имеет лишь небольшой эффект, и его влияние на повседневную жизнь людей обсуждается. Оно работает на ранних стадиях болезни поэтому очень важна ранняя диагностика заболевания.

Леканемаб воздействует на липкий гангж, называемый бета-амилоидом, который накапливается в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.

Исследовательская организация Alzheimer's Research UK заявила, что результаты были испытания стали обнадеживающими.



