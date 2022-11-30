Еврокомиссия: ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми с начала спецоперации
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала СВО РФ на Украине ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми.
30 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своём аккаунте Twitter видеообращение, в котором заявила о том, что с начала проведения спецоперации потери личного состава Вооружённых сил Украины составили свыше 100 000 убитыми.
Однако, спустя несколько часов после публикации, в Twitter фон дер Ляйен видео, где она рассказала о погибших украинских военнослужащих, заменили на ролик, где озвучена необходимость использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал ситуацию с заменой видео в аккаунте главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявив о том, что информация о потерях является «чувствительной», поэтому озвучивать ее может главнокомандующий, министр обороны и президент Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
В обновленном клипе показано, как Энтони Мэкки соглашается с Квентином Тарантино по поводу “Смерти кинозвезды”
В разгар всей прессы, которую Квентин Тарантино получил за свои комментарии об упадке кинозвезд из-за "Изумления Голливуда", появился клип Энтони Маки, разделяющего схожие чувства с Тарантино.Подробнее...
-
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Посол Украины в Испании Погорельцев: в посольстве в Мадриде взорвалась бандероль
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Белый дом: США считают, что бои в Украине будут продолжаться и зимой
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ