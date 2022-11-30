Еврокомиссия: ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми с начала спецоперации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала СВО РФ на Украине ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми.

30 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в своём аккаунте Twitter видеообращение, в котором заявила о том, что с начала проведения спецоперации потери личного состава Вооружённых сил Украины составили свыше 100 000 убитыми.

Однако, спустя несколько часов после публикации, в Twitter фон дер Ляйен видео, где она рассказала о погибших украинских военнослужащих, заменили на ролик, где озвучена необходимость использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал ситуацию с заменой видео в аккаунте главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявив о том, что информация о потерях является «чувствительной», поэтому озвучивать ее может главнокомандующий, министр обороны и президент Украины.