Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Белогоровки
Министерство обороны России сообщило, что российские военные полностью освободили Белогоровку и Перше Травня.
30 ноября Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены пункты Белогоровка и Перше Травня.
Сообщается, что в настоящее время в поселке Курдюмовка в Донецкой Народной Республике идет зачистка, по словам мэра Горловки Ивана Приходько, контроль над этим поселком обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка- Артемовск.
Опубликовано: Елена Калиновская
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