Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Белогоровки

Министерство обороны России сообщило, что российские военные полностью освободили Белогоровку и Перше Травня.

30 ноября Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены пункты Белогоровка и Перше Травня.

Сообщается, что в настоящее время в поселке Курдюмовка в Донецкой Народной Республике идет зачистка, по словам мэра Горловки Ивана Приходько, контроль над этим поселком обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка- Артемовск.