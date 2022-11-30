Нарышкин: Польша планирует захват Западной Украины

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Варшава ведет подготовку к аннексии земель на западе Украины.

В среду днем РИА Новости сообщили, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что по поступающей в СВР РФ информации можно сделать вывод, что Варшава проводит подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.

Нарышкин утверждает, что президент Польши Анджей Дуда дал указание соответствующим службам в короткие сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.

Глава СВР уточняет, что по мнению польских экспертов Волынская резня 1943 года неопровержимо доказывает причастность украинских националистов к геноциду польского народа, а это и будет обоснованием для польских притязаний.