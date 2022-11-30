Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины

Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.

30 ноября директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости» заявил о том, что политическое руководство Республики Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

Нарышкин уточнил, что президент Польши Анджей Дуда приказал профильным службам подготовить официальное обоснование притязаний польского государства на Западную Украину, исходя из Волынской резни 1943 года.

Глава СВР России добавил, что Польша намерена провести референдумы на вышеуказанных территориях Украины, чтобы «обеспечить легитимный характер планируемых приобретений».