Минобороны РФ: российские военные освободили населённые пункты Белогоровка и Перше Травня

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении от бойцов ВСУ населённых пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

В среду, 30 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил об освобождении в результате наступательных действий служащих ВС РФ сёл Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

Конашенков уточнил, что при освобождении данных населённых пунктов российских военнослужащие уничтожили до пятидесяти единиц личного состава, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей Вооружённых сил Украины.