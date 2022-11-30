Минобороны РФ: российские военные освободили населённые пункты Белогоровка и Перше Травня
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении от бойцов ВСУ населённых пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
В среду, 30 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил об освобождении в результате наступательных действий служащих ВС РФ сёл Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Конашенков уточнил, что при освобождении данных населённых пунктов российских военнослужащие уничтожили до пятидесяти единиц личного состава, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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