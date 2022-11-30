Катя Мейер поддержала демарш Евросоюза против Венгрии, назвав его «сильным сигналом»

Министр Европы Катя Мейер (ФРГ) считает предложение Комиссии ЕС в случае с Венгрией «сильным сигналом» для демократии и верховенства закона.

«Любой, кто попирает верховенство закона и систематически злоупотребляет средствами ЕС, лишается права на финансирование ЕС», — заявил Мейер в среду в Дрездене.

Она утверждает, что государства-члены теперь должны будут следовать предложению Комиссии ЕС в Совете ЕС, «также для того, чтобы сохранить доверие к ЕС».

Согласно рекомендации Комиссии ЕС, помощь в связи с коронавирусом и другое финансирование должны предоставляться только в том случае, если правительство премьер-министра Виктора Орбана полностью выполнит обещания по поддержанию верховенства закона.

Речь идет о 7,5 миллиарда евро из бюджета сообщества и 5,8 миллиарда евро в виде помощи Corona.

Предложение о замораживании средств может быть принято Советом министров ЕС в ближайшие несколько недель. Однако на это должны согласиться как минимум 15 из 27 стран ЕС, которые вместе составляют не менее 65 процентов всего населения ЕС.