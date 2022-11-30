Катя Мейер поддержала демарш Евросоюза против Венгрии, назвав его «сильным сигналом»
Министр Европы Катя Мейер (ФРГ) считает предложение Комиссии ЕС в случае с Венгрией «сильным сигналом» для демократии и верховенства закона.
«Любой, кто попирает верховенство закона и систематически злоупотребляет средствами ЕС, лишается права на финансирование ЕС», — заявил Мейер в среду в Дрездене.
Она утверждает, что государства-члены теперь должны будут следовать предложению Комиссии ЕС в Совете ЕС, «также для того, чтобы сохранить доверие к ЕС».
Согласно рекомендации Комиссии ЕС, помощь в связи с коронавирусом и другое финансирование должны предоставляться только в том случае, если правительство премьер-министра Виктора Орбана полностью выполнит обещания по поддержанию верховенства закона.
Речь идет о 7,5 миллиарда евро из бюджета сообщества и 5,8 миллиарда евро в виде помощи Corona.
Предложение о замораживании средств может быть принято Советом министров ЕС в ближайшие несколько недель. Однако на это должны согласиться как минимум 15 из 27 стран ЕС, которые вместе составляют не менее 65 процентов всего населения ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
В обновленном клипе показано, как Энтони Мэкки соглашается с Квентином Тарантино по поводу “Смерти кинозвезды”
В разгар всей прессы, которую Квентин Тарантино получил за свои комментарии об упадке кинозвезд из-за "Изумления Голливуда", появился клип Энтони Маки, разделяющего схожие чувства с Тарантино.Подробнее...
-
-
Филиппо: Запад должен отменить «глупые» санкции против России
Какой экзотикой удивлял в советские годы московский ресторан «Гавана»
Зеленский потребовал у Запада 1 триллион долларов на восстановление Украины
Аманда Сейфрид предполагает, что "Дрянных девчонок 2 никогда не будет
Совет Федерации одобрил увольнение Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты РФ