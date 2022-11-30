Минобороны Беларуси: более 70% военнообязанных приняли участие в сверке учётных данных

В Минобороны Беларуси заявили, что более 70% военнообязанных граждан приняли участие в плановой сверке учётных данных.

30 ноября начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Шальпук в официальном Telegram-канале оборонного ведомства страны сообщил, что не менее 70% военнообязанных приняли участие в мероприятиях по сверке учётных данных, продемонстрировав высокую активность явки.

Шальпук добавил, что в настоящее время начался второй этап плановой проверки, который проводится непосредственно в комиссариатах и сельских исполнительных комитетах во всех регионах Беларуси.