Минская милиция ищет пропавшего 13-летнего Богдана Гилевского

13-летний Богдан Гилевский пропал день назад, розыскные службы столичной милиции заняты поиском подростка.

ГУВД Мингорисполкома накануне сообщило, что накануне, 29 ноября без вести пропал 13-летний Богдан Гилевский. Сейчас ведутся активные розыскные работы.

Мальчик проживал с семьей на улице Розы Люксембург. Сообщается, что 29 ноября он вышел из дома в утреннее время, и до сих пор не вернулся.

Из примет известно, что на мальчике была оранжевая шапка, черные штаны и куртку и кроссовки аналогичного цвета со вставками. Рост подростка 145 сантиметров, телосложение худощавое. Родители и милиция просят, если у кого-то есть информация о том, где может находиться мальчик, сообщить в Московское РУВД города Минска.