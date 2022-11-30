Елизавета Боярская рожала вместе с мужем и не против повторить
Дочь актера Михаила Боярского, Елизавета, рассказала корреспонденту Газета.ру о том, почему они с мужем выбрали в обоих случаях партнерские роды.
Актриса Елизавета Боярская сегодня счастливая мама двух сыновей, которых она воспитывает вместе со своим супругом Максимом Матвеевым. По ее словам, именно муж был за партнерские роды изначально.
Оба сына актрисы родились в обычном родильном доме в Санкт-Петербурге. Максим подошел к партнерским родам максимально ответственно. Готовился к рождению детей, и ходил на курсы будущих родителей.
Елизавета говорит, что в самые болезненные моменты родов, ей было легче оттого, что близкий человек держит ее за руку. Максим же и первым увидел и взял на руки обоих мальчишек.
Опубликовано: Эльза Ли
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