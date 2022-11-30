Минобороны РФ: российские войска освободили посёлок городского типа Андреевка в ДНР

В Минобороны России сообщили об освобождении посёлка городского типа Андреевка в ДНР служащими российской армии.

30 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что в результате активных наступательных направлений посёлок городского типа Адреевка в Донецкой Народной Республике полностью освобождён от гнёта киевского режима.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ближайшее время служащие Вооружённых сил РФ также полностью зачистят от подразделений украинской армии село Водяное в ДНР.