Минобороны РФ: российские войска освободили посёлок городского типа Андреевка в ДНР
В Минобороны России сообщили об освобождении посёлка городского типа Андреевка в ДНР служащими российской армии.
30 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что в результате активных наступательных направлений посёлок городского типа Адреевка в Донецкой Народной Республике полностью освобождён от гнёта киевского режима.
В российском оборонном ведомстве добавили, что в ближайшее время служащие Вооружённых сил РФ также полностью зачистят от подразделений украинской армии село Водяное в ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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