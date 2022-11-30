Бренд певицы Рианны за обман покупательниц заставят заплатить свыше миллиона долларов

Владельцы клубных VIP-карт подали в суд потому, что их не предупредили, что будут регулярно и автоматически снимать членские взносы.

Бренд нижнего белья Savage x Fenty всегда гордился своей репутацией. Его ценили за инклюзивность, то есть - широкий модельный ряд, а также успехи в бизнесе.

Но недавно компания попала в скандал. Как сообщает Супер.ру, VIP-клиенты подали исковое заявление в суд: они недовольны тем, что бренд Рианны ввел их в заблуждение.

Как выяснилось, владельцам клубных VIP-карт не сообщили, что с них будет сниматься членский взнос, причем списания будут осуществляться автоматически.

По закону, такие данные должны быть заметны. Бренд признал свою ошибку и внес соответствующую информацию на сайт. Кроме того, компания согласилась выплатить 1,2 миллиона долларов штрафа, еще 50 тысяч долларов - в качестве судебных издержек.

А внимательные клиенты из Калифорнии получат 150 тысяч долларов компенсации.