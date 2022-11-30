Полузащитник американской футбольной команды Кристиан Пулишич получил травму во время матча с Ираном, и попал в больницу
Врезавшегося во вратаря во время матча с иранской командой на ЧМ в Катаре Кристиана Пулишича срочно госпитализировали для обследования.
Об экстренной госпитализации Пулишича публично заявил в своем Твиттере корреспондент Бен Джейкобс. Полузащитник получил травму, когда врезался на скорости во вратаря.
Инцидент произошел во вторник во время матча между сборными командами США и Ирана на стадионе Эль Тумама в рамках ЧМ мира по футболу.
Пулишич забил гол на 38-й минуте, но получил травму живота, врезавшись во вратаря, после чего был заменен на Брендона Эронсона, и отправлен на обследование в госпиталь.
Опубликовано: Эльза Ли
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