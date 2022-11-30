Пушилин заявил о перекрытии путей снабжения ВСУ
2022-11-30 19:05
Денис Пушилин, врио ДНР, рассказал, что получение российскими военными контроля над населенными пунктами Перше Травня и Курдюмовка позволяет полностью перекрыть пути снабжения ВСУ.
По его словам, Перше Травня и Андреевка находятся в окрестностях Артемовска, поэтому играют важную роль.
Пушилин отметил, что еще предстоит зачистка Курдюмовки, где украинские военные еще оказывают сопротивление.
Он уточнил, что после зачистки российские войска получат выход на артемовскую тассу, а снабжение ВСУ будет заблокировано.
Опубликовано: Светлана Репина
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