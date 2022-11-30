Лавров обеспокоен стремительной эволюцией НАТО
2022-11-30 19:10
В России обеспокоены «стремительной эволюцией» НАТО и угрозой этого процесса для коллективной безопасности. Таким мнением поделился глава российской МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что особую обеспокоенность эволюция Альянса вызывает в контексте войны, развязанной Западом против России на Украине.
Лавров считает, что в существовании НАТО нет смысла с момента распада СССР, Организации Варшавского договора.
Он напомнил, что Североатлантический альянс создавался для обороны от социалистического лагеря, который возглавлял Советский Союз.
Опубликовано: Светлана Репина
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