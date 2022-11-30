Глава МИД РФ Лавров прибыл в посольство Беларуси почтить память Владимира Макея

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в посольство Беларуси в Москве почтить память своего белорусского коллеги Владимира Макея.

20 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации прибыл в посольство Республики Беларусь в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи с безвременной смертью на 65-м году жизни своего белорусского коллеги Владимира Макея.

Лавров с уверенностью заявил о том, что Макей был выдающимся дипломатом, государственным деятелем, настоящим патриотом своей родины и большим, искренним другом России.