Глава МИД РФ Лавров прибыл в посольство Беларуси почтить память Владимира Макея
2022-11-30 19:28
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в посольство Беларуси в Москве почтить память своего белорусского коллеги Владимира Макея.
20 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации прибыл в посольство Республики Беларусь в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи с безвременной смертью на 65-м году жизни своего белорусского коллеги Владимира Макея.
Лавров с уверенностью заявил о том, что Макей был выдающимся дипломатом, государственным деятелем, настоящим патриотом своей родины и большим, искренним другом России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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