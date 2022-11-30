Нарышкин: Польша стремится к проведению референдума о присоединении Западной Украины
2022-11-30 20:30
Глава Службы внешней разведки России заявил о стремлении Варшавы провести референдум о присоединении Западной Украины.
Власти Польши намерены провести референдум в Западной Украине для того, чтобы закрепить свои обоснования на эти территории, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"С целью обеспечения легитимности планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение применить успешный российский опыт для возвращения исконных территорий путем проведения референдума", - сказал он.
Нарышкин рассказал, что по данным СВР, Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
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