В постпредстве России при ЕС назвали «показательным уроком» желание Евросоюза распоряжаться чужими активами
2022-11-30 21:19
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности использования российских активов, попавших под заморозку в Европе. На это ответили в постпредстве РФ при ЕС.
Там отметили, что желание Евросоюза распоряжаться доверенными ему финансовыми активами должно стать показательным уроком для всего мира.
В постпредстве напомнили, что золотовалютные резервы России и активы частных лиц неприкосновенны по нормам международного права.
Соответственно, действия Евросоюза по заморозке таких активов и их использованию по своему усмотрению являются нелегитимными, и мировому сообществу следует извлечь из этого урок.
Опубликовано: Светлана Репина
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