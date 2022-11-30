В постпредстве России при ЕС назвали «показательным уроком» желание Евросоюза распоряжаться чужими активами

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности использования российских активов, попавших под заморозку в Европе. На это ответили в постпредстве РФ при ЕС.

Там отметили, что желание Евросоюза распоряжаться доверенными ему финансовыми активами должно стать показательным уроком для всего мира.

В постпредстве напомнили, что золотовалютные резервы России и активы частных лиц неприкосновенны по нормам международного права.

Соответственно, действия Евросоюза по заморозке таких активов и их использованию по своему усмотрению являются нелегитимными, и мировому сообществу следует извлечь из этого урок.