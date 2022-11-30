В Испании расследуют взрыв в посольстве Украины как теракт

По информации агентства Europa Press правоохранительные органы Испании считают сегодняшний взрыв в посольстве Украины терактом.

Расследование проводится Национальной судебной коллегией, уже начато предварительное разбирательство.

Сообщается, что 30 ноября в посольство доставили большой пакет, внутри которого находилась коробка. Отправитель не был указан.

Секретарь посчитал бандероль подозрительной и передал ее руководителю службы безопасности посольства. Тот открыл пакет во дворе и получил ранения, поскольку внутри оказалось взрывчатое вещество.