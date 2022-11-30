В Испании расследуют взрыв в посольстве Украины как теракт
2022-11-30 22:39
По информации агентства Europa Press правоохранительные органы Испании считают сегодняшний взрыв в посольстве Украины терактом.
Расследование проводится Национальной судебной коллегией, уже начато предварительное разбирательство.
Сообщается, что 30 ноября в посольство доставили большой пакет, внутри которого находилась коробка. Отправитель не был указан.
Секретарь посчитал бандероль подозрительной и передал ее руководителю службы безопасности посольства. Тот открыл пакет во дворе и получил ранения, поскольку внутри оказалось взрывчатое вещество.
Опубликовано: Светлана Репина
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