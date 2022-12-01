В Японии начали стремительно расти цены

Подорожали многие категории товаров: промышленные, продукты питания, электричество, одежда.

В первую очередь, в Японии подорожала еда.

В местных популярных сетях супермаркетов "Гёма" и "Тамадэ" ценник совсем недавно увеличился в среднем на 10-50 йен, что очень ощутимо для кошелька среднестатистического японца.

Недешево теперь стало пообедать в кафе и ресторане - в среднем ценник здесь вырос на 10-15 %.

Значительно выросла цена и на электричество. Особенно ощутимо это в многоквартирных домах.

Людям на почту приходят оповещения о возросшей оплате, и причиной указывается ситуация между Россией и Украиной.

В Японии довольно сильная экономика. Но сейчас многие жители обеспокоены ростом цен, основной причиной которого правительство называет обвал курса йены и повышение стоимости сырья.