Лавров обвинил НАТО в возвращении приоритетов времен холодной войны
2022-12-01 12:18
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал НАТО за возвращение приоритетов времен холодной войны.
НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, а русских хотят держать вне Европы, а США - в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы хорошо помним, как создавалось НАТО. Первый генеральный секретарь Североатлантического альянса, господин Исмей, сформулировал идею о том, что русских нужно держать вне Европы, а США в Европе. То, что мы видим сейчас, это возвращение к приоритетам 70-летней давности", - заявил Лавров.
Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас "США уже поработили всю Европу" и "держат под контролем весь Европейский союз".
Опубликовано: Максим Алексеев
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