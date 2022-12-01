Лавров обвинил НАТО в возвращении приоритетов времен холодной войны

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал НАТО за возвращение приоритетов времен холодной войны.

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, а русских хотят держать вне Европы, а США - в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы хорошо помним, как создавалось НАТО. Первый генеральный секретарь Североатлантического альянса, господин Исмей, сформулировал идею о том, что русских нужно держать вне Европы, а США в Европе. То, что мы видим сейчас, это возвращение к приоритетам 70-летней давности", - заявил Лавров.

Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас "США уже поработили всю Европу" и "держат под контролем весь Европейский союз".