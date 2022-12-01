Лавров: возврат к прежним отношениям с Западом невозможен, этого не будет никогда

Это заявление об отношениях с Западом министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции перед журналистами.

По словам Лаврова, восстановление прежних отношений Российской Федерации и западных стран в области работы по европейской безопасности невозможно, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в отдельности.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства России, совершенно очевидно, что если в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то такого восстановления никак не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет.

Также Лавров отметил, что действия ОБСЕ и Запада в настоящее время ставят непростые вопросы о том, какими будут отношения России и данной организации, а также о том, что вообще будет с самой ОБСЕ. Лавров заявил: «И когда, и если Запад поймет, что лучше соседствовать на основе каких-то взаимосогласованных основах, мы послушаем, что Запад предложит, но всем должно быть предельно четко понятно, что речь может идти лишь о принципиально новых началах взаимодействия».