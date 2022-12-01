МО Польши: ФРГ предложила разместить ЗРК Patriot на границе с Украиной

Министр национальной обороны Польши сообщил о предложении ФРГ разместить на границе с Украиной ЗРК Patriot.

ФРГ предложила разместить восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на границе с Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Германия говорит о восьми ЗРК Patriot", сказал Блащак, выступая в сейме страны.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала о достигнутой договоренности с польским оборонным ведомством о совместном патрулировании воздушного пространства самолетами Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.