МО Польши: ФРГ предложила разместить ЗРК Patriot на границе с Украиной
2022-12-01 12:28
Министр национальной обороны Польши сообщил о предложении ФРГ разместить на границе с Украиной ЗРК Patriot.
ФРГ предложила разместить восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на границе с Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Германия говорит о восьми ЗРК Patriot", сказал Блащак, выступая в сейме страны.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала о достигнутой договоренности с польским оборонным ведомством о совместном патрулировании воздушного пространства самолетами Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
Опубликовано: Максим Алексеев
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