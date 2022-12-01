Бустеры для ухода за волосами: что это такое, и для чего они нужны

Бустеры в серии уходовой косметики для волос являются усиливающими эффекты основного ухода компонентами.

Бустер это всегда концентрат ухаживающего или лечебного средства, который не требует от вас отказаться от привычной профессиональной косметики для волос, тем более, если она дорогая.

Как раз наоборот, приобретя бустер, вы сможете воздействовать на актуальный для вас в данный момент критерий красоты и здоровья волос в рамках вашей программы ухода за ними, но с чуть большей интенсивностью.

В большинстве случаев они будут представлены концентрированными сыворотками и молекулярными комплексами, которые способны стимулировать рост волос, питать и увлажнять сухие и поврежденные волосы (в том числе и пострадавшие в результате окрашивания), оказывать защитное воздействие летом и зимой.

И, хотя многие из таких препаратов стоят недешево по сравнению с ухаживающими средствами менее солидных фирм, они дают реальный, а не выдуманный результат, который достоин того, чтобы за него заплатить.