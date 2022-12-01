16-летний россиянин Данила Первушин стал победителем в швейцарском шоу «Голос»

Москвич, которому только исполнилось 16 лет, стал обладателем главного приза в швейцарской версии шоу «Голос».

По информации издания МК, в детской серии швейцарской версии шоу Голос победителем в финале стал наш соотечественник, 16-летний Данила Первушин, которому удалось покорить судей своими вокальными данными.

Мальчик приехал в Швейцарию к старшему брату, чтобы принять участие в джазовом фестивале в Монтре. Объявление о наборе в конкурсную программу талантливых детей и подростков семья увидела случайно.

В качестве приза Данила получил возможность записать песню в лондонской студии Abbey Road.