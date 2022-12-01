МО Польши предложил обучать военнослужащих ВСУ работе с ЗРК Patriot

Министр национальной обороны Польши предложил обучать военнослужащих ВСУ работе с ЗРК Patriot.

Польская армия готова обучать украинских военнослужащих работе с зенитно-ракетными комплесами Patriot, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Конечно, в случае передачи Украине ЗРК Patriot их обслуживанием будут заниматься украинские военнослужащие", - сказал Блащак.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала о достигнутой договоренности с Минобороны Польши о размещении в стране ЗРК Patriot.