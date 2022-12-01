МО Польши предложил обучать военнослужащих ВСУ работе с ЗРК Patriot
2022-12-01 12:53
Министр национальной обороны Польши предложил обучать военнослужащих ВСУ работе с ЗРК Patriot.
Польская армия готова обучать украинских военнослужащих работе с зенитно-ракетными комплесами Patriot, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Конечно, в случае передачи Украине ЗРК Patriot их обслуживанием будут заниматься украинские военнослужащие", - сказал Блащак.
Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала о достигнутой договоренности с Минобороны Польши о размещении в стране ЗРК Patriot.
Опубликовано: Максим Алексеев
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