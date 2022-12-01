Лавров назвал США и НАТО прямыми участниками конфликта на Украине

Это заявление главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова прозвучало в ходе брифинга с журналистами в качестве ответа на западные обвинения России.

По словам Лаврова, не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне, поскольку они напрямую участвуют в данном конфликте. Как подчеркнул Лавров, это участие наглядно подтверждается не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Лавров заявил, что Запад готовит военных на своей территории, включая Великобританию, Германию, Италию и другие государства.

Ранее представители американской администрации, включая президента Байдена, а также руководители Североатлантического альянса неоднократно заявляли о том, что не являются стороной конфликта на Украине и не принимают участия в боевых действиях, а также не намерены делать этого и в дальнейшем.