ВС РФ поразили 3 пункта дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе города Славянск

В Минобороны РФ сообщили о том, что служащие российской армии поразили 3 пункта дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе города Славянск в ДНР.

В четверг, 1 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что за прошедшие сутки служащие Вооружённых сил РФ в рамках спецоперации поразили 3 пункта временного базирования иностранных наёмников ВСУ в окрестностях города Славянск в ДНР.

Конашенков добавил, что российские военнослужащие также нанесли высокоточные удары по 85 украинских артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 162 районах.