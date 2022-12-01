ВС РФ поразили 3 пункта дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе города Славянск
2022-12-01 13:43
В Минобороны РФ сообщили о том, что служащие российской армии поразили 3 пункта дислокации иностранных наёмников ВСУ в районе города Славянск в ДНР.
В четверг, 1 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что за прошедшие сутки служащие Вооружённых сил РФ в рамках спецоперации поразили 3 пункта временного базирования иностранных наёмников ВСУ в окрестностях города Славянск в ДНР.
Конашенков добавил, что российские военнослужащие также нанесли высокоточные удары по 85 украинских артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 162 районах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Лавров обвинил НАТО и США в прямом участии в Украинском конфликте
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Глава ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона