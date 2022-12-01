Wall Street Journal: В ЕС заявили о невозможности конфискации замороженных активов России

В Евросоюзе заявили, что невозможно конфисковать западные активы России, которые были заморожены.

Известное американское издание The Wall Street Journal пишет, что в ЕС не смогут отнять у России замороженные финансовые активы.

Это связано с тем, что Центробанк, чьи средства хотят конфисковать, защищен международными принципами государственного иммунитета.

"Представители Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета, — газета", - пишет издание.