Wall Street Journal: В ЕС заявили о невозможности конфискации замороженных активов России
2022-12-01 13:50
В Евросоюзе заявили, что невозможно конфисковать западные активы России, которые были заморожены.
Известное американское издание The Wall Street Journal пишет, что в ЕС не смогут отнять у России замороженные финансовые активы.
Это связано с тем, что Центробанк, чьи средства хотят конфисковать, защищен международными принципами государственного иммунитета.
"Представители Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета, — газета", - пишет издание.
Опубликовано: Николай Скира
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