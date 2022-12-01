Минобороны РФ: ВСУ предприняли попытки наступления на двух направлениях в ЛНР
2022-12-01 13:58
Министерство обороны России сообщило о попытке прорыва украинской армии на Красно-Лиманском и Купянском направлениях.
Подразделения российской армии сорвали попытки наступления ВСУ на Красно-Лиманском и Купянском направлениях в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
"На Красно-Лиманском направлении массированным огнем артиллерии нанесено поражение ротной тактической группе ВСУ в районе Стельмаховки. На Купянском направлении сорвана попытка прорыва в районе Куземовки", - сообщается в сводке.
В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении более 60 украинских военнослужащих, шести танках, пяти бронированных машин и четырех автомобилей.
Опубликовано: Максим Алекссев
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