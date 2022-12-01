Минобороны РФ: ВСУ предприняли попытки наступления на двух направлениях в ЛНР

Министерство обороны России сообщило о попытке прорыва украинской армии на Красно-Лиманском и Купянском направлениях.

Подразделения российской армии сорвали попытки наступления ВСУ на Красно-Лиманском и Купянском направлениях в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

"На Красно-Лиманском направлении массированным огнем артиллерии нанесено поражение ротной тактической группе ВСУ в районе Стельмаховки. На Купянском направлении сорвана попытка прорыва в районе Куземовки", - сообщается в сводке.

В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении более 60 украинских военнослужащих, шести танках, пяти бронированных машин и четырех автомобилей.