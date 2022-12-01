FT: Макрон обвинил Байдена в попытке расколоть Запад законом о климате

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что американский лидер Джо Байден пытается расколоть единство западных государств.

Международная газета Financial Times утверждает, что Джо Байден и Эммануэль Макрон провели рабочую встречу, в ходе которой французский президент высказал ряд претензий своему американскому коллеге, в частности отметив, что принятый в США закон о выделении субсидий на развитие "зелёной" энергетики подрывают энергетические рынки Европы.

По мнению Макрона, законодательная деятельность Байдена направлена на невольное или осознанное создание раскола между странами коллективного Запада.