Лавров заявил о высоком риске начала атомной войны
2022-12-01 14:26
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в мире может начаться атомная война.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о высоком риске начала атомной войны.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такое развитие событий возможно при столкновении мировых держав друг с другом.
"Риск перерастания в атомную войну при столкновении ядерных держав огромен", - говорится в заявлении Сергея Лаврова.
Также он обвинил НАТО и Соединенные Штаты в прямом участие в конфликте на территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины
Лавров: риторика Запада говорит о высоком риске ядерной войны с Россией
Евстафьев: Урсула фон дер Ляйен сильно напугала Киев словами о 100 000 погибших украинских военных, поэтому эти слова вырезали
Лавров обвинил НАТО и США в прямом участии в Украинском конфликте
Макрон заявил о расколе Запада из-за принятого в США закона