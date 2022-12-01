Лавров заявил о высоком риске начала атомной войны

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в мире может начаться атомная война.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о высоком риске начала атомной войны.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такое развитие событий возможно при столкновении мировых держав друг с другом.

"Риск перерастания в атомную войну при столкновении ядерных держав огромен", - говорится в заявлении Сергея Лаврова.

Также он обвинил НАТО и Соединенные Штаты в прямом участие в конфликте на территории Украины.