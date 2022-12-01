Алла Пугачева избавляется от бизнеса в России: у Примадонны осталось только ИП
2022-12-01 15:44
Алла Пугачева подала официальный запрос на ликвидацию своей компании ООО АБП в России.
По данным Октагона, 23 ноября певица Алла Пугачева подала документы на ликвидацию своего ООО АБП. Деятельность компании предполагала проведение концертов певицы и кураторство над работой Радио Алла.
В настоящий момент у Аллы Борисовны остается в России статус юридического лица в форме индивидуального предпринимательства.
Ранее было ликвидировано рекламное агентство супруга Примадонны Максима Галкина МГ Лаб.
Опубликовано: Эльза Ли
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