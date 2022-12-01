45-летняя Инна Маликова обнародовала, что у нее есть четырехлетняя внучка Мира

Сестра российского певца Дмитрия Маликова Инна стала бабушкой еще четыре года назад, но только сейчас обнародовала эту новость прессе.

В своих соцсетях Инна Маликова выложила фотографию, на которой она изображена вместе со своей невесткой Анастасией и четырехлетней внучкой Мирой.

Ранее пресса предполагала, что 23-летний сын Инны Дмитрий и его жена Анастасия Толстая ожидают прибавление в семействе, но звездная мама и бабушка никак не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Дмитрий родился у Инны в 1999-м году в браке с предпринимателем Владимиром Антоничуком, с которым она развелась в 2011 году.