45-летняя Инна Маликова обнародовала, что у нее есть четырехлетняя внучка Мира
2022-12-01 15:46
Сестра российского певца Дмитрия Маликова Инна стала бабушкой еще четыре года назад, но только сейчас обнародовала эту новость прессе.
В своих соцсетях Инна Маликова выложила фотографию, на которой она изображена вместе со своей невесткой Анастасией и четырехлетней внучкой Мирой.
Ранее пресса предполагала, что 23-летний сын Инны Дмитрий и его жена Анастасия Толстая ожидают прибавление в семействе, но звездная мама и бабушка никак не подтверждала и не опровергала эту информацию.
Дмитрий родился у Инны в 1999-м году в браке с предпринимателем Владимиром Антоничуком, с которым она развелась в 2011 году.
Опубликовано: Эльза Ли
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