Лавров: Россия никогда не просила Украину о переговорах с целью «выиграть время»
2022-12-01 15:54
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва никогда не просила Киев о возобновлении переговорного процесса в личных интересах.
Днём четверга глава МИД России Сергей Лавров выступил на конференции, посвящённой проблемам безопасности в европейском регионе, где публично заявил, что Москва никогда не просила украинское правительство о возобновлении мирных переговоров с целью накапливания боевой мощи для интенсификации специальной военной операции.
По словам Лаврова, если в Киеве хотят выступить с предложением о начале нового раунда переговорного процесса, то администрация Москвы готова рассмотреть данную инициативу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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