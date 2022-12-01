Лавров: Россия никогда не просила Украину о переговорах с целью «выиграть время»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Москва никогда не просила Киев о возобновлении переговорного процесса в личных интересах.

Днём четверга глава МИД России Сергей Лавров выступил на конференции, посвящённой проблемам безопасности в европейском регионе, где публично заявил, что Москва никогда не просила украинское правительство о возобновлении мирных переговоров с целью накапливания боевой мощи для интенсификации специальной военной операции.

По словам Лаврова, если в Киеве хотят выступить с предложением о начале нового раунда переговорного процесса, то администрация Москвы готова рассмотреть данную инициативу.