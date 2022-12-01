ТАСС: Совладелец группы «Сумма» Магомедов осужден на 19 лет колонии
2022-12-01 16:20
Российское информационное агентство ТАСС сообщает о решении суда по делу Магомедова.
По сообщению информационного агентства ТАСС, суд вынесен приговор по делу совладельца группы "Сумма" Магомедова.
Источник уверяет, что его приговорили к 19 годам колонии за создание ОПС и хищение на сумму в 11 миллиардов рублей.
"Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов осужден на 19 лет колонии по делу о создании ОПС и хищении 11 млрд рублей", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины