ТАСС: Совладелец группы «Сумма» Магомедов осужден на 19 лет колонии

Российское информационное агентство ТАСС сообщает о решении суда по делу Магомедова.

По сообщению информационного агентства ТАСС, суд вынесен приговор по делу совладельца группы "Сумма" Магомедова.

Источник уверяет, что его приговорили к 19 годам колонии за создание ОПС и хищение на сумму в 11 миллиардов рублей.

"Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов осужден на 19 лет колонии по делу о создании ОПС и хищении 11 млрд рублей", - пишет ТАСС.