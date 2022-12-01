Лавров сообщил, что у Пугачевой огромные проблемы в Израиле

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что у певицы Аллы Пугачевой уйма проблем на чужбине.

Продюсер Сергей Лавров рассказал в интервью изданию "МК", что Алле Пугачевой пришлось столкнуться с серьезными проблемами во время пребывания в Израиле.

Олигархи отвернулись от артистки и не желают ее видеть на своих корпоративах.

В этом году у Аллы Борисовны нет корпоративов, как утверждает Лавров.

Дешево певица выступать не намерена, а за 20 000 000 российских рублей ее "не берут". Такую сумму знаменитость требует за 40-минутную программу.