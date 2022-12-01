Минобороны РФ: с подконтрольных Киеву территорий вернули 50 российских пленных

Пятьдесят российских военнопленных были возвращены Москве в результате обмена с Киевом, сообщили в Минобороны России.

Вечером 1 декабря Министерство обороны Российской Федерации обнародовало пресс-релиз, согласно которому сегодня состоялся очередной раунд обмена военнопленными между Москвой и Киевом по формуле "пятьдесят на пятьдесят", благодаря чему полсотни пленных российских военных были возвращены на родину.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате нового обмена в Донецк вернулись 12 военнослужащих, ещё восемь были возвращены Луганску, а остальные отправились в Россию.